Финансовые новости
- |
- 03.06.22
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Google запустила Google TV на iPhone
16:16 03.06.2022 |
Компания Google наконец-то выпустила приложение Google TV для мобильных устройств Apple, работающих на платформе iOS.
Приложение Google TV для Android дебютировало ещё в 2020 году. Оно приходит на смену Google Play Movies and TV (Google Play Фильмы).
Как и в случае с версией для Android, приложение Google TV для iOS позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройств на основе Google TV или Android TV, упрощая, среди прочего, ввод названий фильмов и телепередач, которые вы хотите посмотреть.
В приложении также можно искать фильмы и сериалы, упорядоченные по теме и жанру, во всех потоковых сервисах, составлять списки просмотра, а также получать рекомендации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования
|Rivian научил свои электромобили ездить по песку
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
|Buick показал, как будут выглядеть его электрокары
|Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Это интересно
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России