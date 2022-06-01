Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил на своей страничке в Twitter, что Starlink была одобрена для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет с малой задержкой в Нигерии и Мозамбике. С добавлением Нигерии и Мозамбика Starlink теперь работает на всех континентах, в 32 странах, где она получила необходимые лицензии для предоставления интернет-услуг.

SpaceX с мая 2021 года вела переговоры с регулирующими органами в области телекоммуникаций в Нигерии, Нигерийской комиссией по связи (NCC), чтобы начать процесс получения всех необходимых лицензий для доставки спутниковой широкополосной связи Starlink в Нигерию.

Как сообщает NCC, Starlinks получила две лицензии, в том числе лицензию международного шлюза и лицензию интернет-провайдера (ISP), который будет работать под названием Starlink Internet Services Nigeria Ltd. Кроме того, NCC также подтверждает, что обе лицензии вступят в силу с мая 2022 года. Лицензия на международный шлюз будет действовать десять лет, а лицензия интернет-провайдера - на пять лет, и она может быть продлена по истечении срока действия контракта.

Сервис Starlink лучше всего подходит для районов с низкой и средней плотностью населения. Он также может обеспечить доступ в Интернет в районах, где широкополосный доступ ненадёжен или недоступен. Однако доступность услуги для развивающихся африканских государств была поставлена под сомнение. Предложение спутниковой широкополосной связи включает ежемесячную подписку в размере 110 долларов и 600 долларов за полный комплект Starlink.