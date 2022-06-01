Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее

Миллиардер рассказал, что SpaceX уже располагает как минимум одним прототипом нового спутника. Такой спутник имеет длину около 7 метров и весит около 1,25 тонны. Для сравнения, спутник первого поколения весит 260 кг, а текущее поколение Starlink Gen 1.5 весит около 310 кг. То есть масса вырастет в разы.

При этом пропускная способность должна вырасти в 5-10 раз, так что спутники потяжелеют не просто так. Правда, конкретные показатели пропускной способности Маск не назвал, хотя, возможно, финальных спецификаций ещё попросту нет. Но спутники Gen 1 имеют пропускную способность в 18 Гбит/с. В итоге при определённых условиях за один запуск ракеты Falcon 9 со спутниками нового поколения пропускная способность группировки Starlink будет вырастать примерно в 20 раз больше, чем при запуске спутников первого поколения.

Когда первые спутники Gen 2 попадут на орбиту, пока неясно. Но ранее SpaceX уже раскрывала планы относительно группировки в 30 000 таких спутников. Если компания получит одобрение регуляторов США, она должна будет вывести все спутники на орбиту за шесть лет.