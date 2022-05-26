Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ

Космическая компания американского бизнесмена Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) привлекла $1,5 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда, в ходе которого ее капитализацию оценили в $125 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одного из инвесторов.

Издание отмечает, что в прошлом году аналитическая компания PitchBook оценивала стоимость SpaceX около $100 млрд.

Собеседник также сообщил, что SpaceX предложила выкупить акции у нынешних и бывших сотрудников.

Издание указывает, что SpaceX необходимо финансировать капиталистические проекты, такие как создание космического корабля Starship, а также развитие сети спутникового интернета Starlink. SpaceX продолжает увеличивать штат сотрудников, на ее сайте представлен список из более 850 открытых вакансий.

В последние годы компания несколько раз привлекала капитал. В частности, в 2021 году она получила от инвесторов около $1,9 млрд.

Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) передало правительству Украины 5000 терминалов Starlink благодаря партнерству с компанией SpaceX, способным обеспечить бесперебойную передачу данных с любой точки Украины.