Финансовые новости
- |
- 26.05.22
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ
09:24 26.05.2022 |
Космическая компания американского бизнесмена Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) привлекла $1,5 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда, в ходе которого ее капитализацию оценили в $125 млрд.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одного из инвесторов.
Издание отмечает, что в прошлом году аналитическая компания PitchBook оценивала стоимость SpaceX около $100 млрд.
Собеседник также сообщил, что SpaceX предложила выкупить акции у нынешних и бывших сотрудников.
Издание указывает, что SpaceX необходимо финансировать капиталистические проекты, такие как создание космического корабля Starship, а также развитие сети спутникового интернета Starlink. SpaceX продолжает увеличивать штат сотрудников, на ее сайте представлен список из более 850 открытых вакансий.
В последние годы компания несколько раз привлекала капитал. В частности, в 2021 году она получила от инвесторов около $1,9 млрд.
Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) передало правительству Украины 5000 терминалов Starlink благодаря партнерству с компанией SpaceX, способным обеспечить бесперебойную передачу данных с любой точки Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ
|Инженеры придумали способ повысить эффективность охлаждения процессоров на 700%
|Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах
|Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE на чипах MediaTek
|Oppo представила серию смартфонов Reno8 с чипами Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 1300 и 8100 Max
Это интересно
|Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
|Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
|Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн