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Самые производительные субфлагманы и недорогие смартфоны Android по всему миру — версия AnTuTu
12:31 10.05.2022 |
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента за апрель 2022 года для международного рынка. Кроме того, впервые для глобального рынка был добавлен рейтинг субфлагманского уровня.
В отличие от рейтинга в Китае, самым производительным субфлагманом оказалась модель Realme - Realme GT Neo 2, дебютировавшая в 2021 году. Как отмечают эксперты AnTuTu, по сравнению с топовыми флагманами конкуренция на рынке субфлагманов более острая. Лидер базируется на Snapdragon 870, эта же SoC используется во многих новых моделях 2022 года.
Второе и третье места достались Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Замыкают десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R и Realme GT Neo.
В рейтинге смартфонов среднего класса за месяц почти ничего не изменилось - в нём продолжается застой. В первую тройку входят всё те же iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite. Десятку замыкают Realme Q3s, Motorola Edge 20, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Huawei Nova 9, Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy M52 5G.
Статистика собрана в период с 1 по 30 апреля 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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