В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней

Разработчики AnTuTu уже представили рейтинг самых мощных смартфонов апреля, его особенностью является Vivo X80 на четвертой позиции - это единственная модель в своей нише на базе SoC Dimensity 9000. А сейчас - еще два рейтинга: субфлагманских моделей и моделей среднего уровня.

В первом рейтинге лидирует Redmi K50, построенный на SoC Dimensity 8100. Схожий с ним результат демонстрирует Realme GT Neo 3 - первый в мире смартфон на Dimensity 8100. А дальше - провал в плане производительности. Разместившийся на третьем месте iQOO Neo5 набирает всего 732 559 баллов. Все-таки Dimensity 8100 оказалась заметно быстрее Snapdragon 870.

Суперновинка Xiaomi Civi 1S сходу ворвалась в апрельских рейтинг моделей среднего уровня и сразу заняла в нем второе место. Но, что интересно, и Civi S1, и Honor 60 Pro, построенные на Snapdragon 778G Plus, уступили в производительности iQOO Z5, который построен на чуть менее мощной 778G. Также в числе самых мощных моделей среднего уровня - Oppo Reno 7 5G, Realme Q3s, Xiaomi 11 Lite 5G, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50 и Huawei Nova 9.