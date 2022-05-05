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Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
10:32 05.05.2022 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали очередную версию рейтинга производительности Android-смартфонов - за апрель. В ней традиционное засилье моделей на Snapdragon 8 Gen 1, а противостоит им единственный смартфон на Dimensity 9000. Им оказался Vivo X80, дебютировавший в Китае совсем недавно - 25 апреля.
Vivo X80 с результатом 1 019 921 балл разместился на четвертой позиции рейтинга. Причем он совсем немного уступил игровой модели Lenovo Legion Y90, а ведь Vivo X80 - это совсем не геймерский смартфон, а камерофон. На первом и втором местах рейтинга также находятся игровые модели - Black Shark 5 Pro и Nubia Red Magic 7 Pro.
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