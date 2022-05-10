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Самые производительные флагманы Android по всему миру. В рейтинге Antutu сменились лидеры
12:23 10.05.2022 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android на международном рынке. Он заметно отличается от рейтинга, составляемого AnTuTu в Китае.
Первые два места в рейтинге сменились. Если в марте первое место занимал Xiaomi 12 Pro на основе новейшей флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, то теперь он опустился на третье место. Первое место теперь принадлежит Red Magic 7, он тоже основан на Snapdragon 8 Gen 1, а второе - Redmi K50 Pro на базе MediaTek Dimensity 9000.
Замыкают десятку Motorola Edge 30 Pro, Realme GT2 Pro, iQOO 9 Pro, Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Snapdragon 8 Gen 1), Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Exynos 2200) и Galaxy S22+ 5G (Snapdragon 8 Gen 1).
Статистика собрана в период с 1 по 30 апреля 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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