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Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году
17:41 06.05.2022 |
Apple, Google и Microsoft работают над единым стандартом беспарольной авторизации. Он станет доступен в 2023 году на всех ключевых платформах и в основных браузерах: Android, iOS, Windows, macOS, Chrome, Edge и Safari.
«В рамках совместных усилий по повышению безопасности и удобства пользования интернетом Apple, Google и Microsoft объявляют, что поддерживают внедрение единого стандарта беспарольной аутентификации, разработанного компанией FIDO Alliance и консорциумом World Wide Web Consortium. Новый механизм позволит сайтам и приложениям использовать надёжный, безопасный и простой вход без пароля на любых устройствах и платформах пользователя», - говорится в совместном заявлении компаний.
Беспарольная авторизация будет производиться при помощи проверки отпечатка пальца, скана лица или ввода PIN-кода. В документе подчеркивается, что использование пароля - одна из ключевых угроз безопасности в интернете. Кроме того, пользователи склонны использовать одни и те же парольные комбинации на различных сервисах, поскольку использование множества различных кодов обременяет повседневную жизнь. В результате возникает угроза потери доступа к учётной записи, утечки данных и даже кражи личной информации. Внедрение специального ключа доступа (passkey) позволит пользователям получать доступ к своим аккаунтам с любого вида устройств.
«Apple, Google, Microsoft уже используют технологии FIDO Alliance по беспарольному входу на миллиардах устройств. Однако раньше пользователю приходилось проходить процедуру авторизации на каждом сайте или приложении с каждого личного гаджета. Наша новая разработка сделает вход без пароля более удобным и безопасным», - говорится в совместном заявлении компаний.
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