По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года

Полностью удовлетворить потребность в микросхемах вряд ли получится до 2024 года. Такую оценку высказал в интервью немецкой ежедневной газете Boersen-Zeitung финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц (Arno Antlitz).

По его словам, дефицит, вероятно, начнет терять остроту к концу этого года, а к уровню 2019 года производство вернется в следующем году. Однако этого будет недостаточно для удовлетворения спроса на микросхемы, выросшего за это время.

«Структурный дефицит предложения, скорее всего, разрешится только в 2024 году», - сказал Антлиц.

На вопрос о том, как средства от возможного IPO Porsche AG, запланированного на конец года, могут быть использованы для поддержки Volkswagen, финансовый директор компании сказал, что деньги могут помочь финансировать подразделение программного обеспечения автопроизводителя и планы по производству аккумуляторов.

«Только те, кто может наметить свою цепочку поставок аккумуляторов, имеют преимущество в наращивании выпуска электромобилей. Обеспечение безопасности цепочки поставок связано с этим. IPO Porsche может дать нам гораздо больше гибкости в финансировании этого», - сказал Антлиц.

