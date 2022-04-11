Финансовые новости
- |
- 11.04.22
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
10:06 11.04.2022 |
Полностью удовлетворить потребность в микросхемах вряд ли получится до 2024 года. Такую оценку высказал в интервью немецкой ежедневной газете Boersen-Zeitung финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц (Arno Antlitz).
По его словам, дефицит, вероятно, начнет терять остроту к концу этого года, а к уровню 2019 года производство вернется в следующем году. Однако этого будет недостаточно для удовлетворения спроса на микросхемы, выросшего за это время.
«Структурный дефицит предложения, скорее всего, разрешится только в 2024 году», - сказал Антлиц.
На вопрос о том, как средства от возможного IPO Porsche AG, запланированного на конец года, могут быть использованы для поддержки Volkswagen, финансовый директор компании сказал, что деньги могут помочь финансировать подразделение программного обеспечения автопроизводителя и планы по производству аккумуляторов.
«Только те, кто может наметить свою цепочку поставок аккумуляторов, имеют преимущество в наращивании выпуска электромобилей. Обеспечение безопасности цепочки поставок связано с этим. IPO Porsche может дать нам гораздо больше гибкости в финансировании этого», - сказал Антлиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
ТОП-НОВОСТИ
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
Это интересно
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
|Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
|Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ
|Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси