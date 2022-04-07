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Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
21:32 06.04.2022 |
На этой неделе Microsoft провела виртуальное мероприятие, посвящённое гибридной работе, в рамках которого было анонсировано несколько любопытных новинок. Разработчики рассказали о планах по интеграции локальной платформы Windows 11 с облачной Windows 365. Кроме того, софтверный гигант анонсировал появление функций шумоподавления, размытия фона, автоматического кадрирования и коррекции взгляда, которые будут доступны во время видеозвонков в Windows 11.
Для реализации упомянутых функций используются ИИ-алгоритмы, интеграция которых в локальную операционную систему является достаточно непростым процессом. Microsoft не впервые пытается интегрировать в свою программную платформу функции на основе ИИ. Например, в 2020 году был представлен инструмент Eye Contact, который стал доступен на устройствах семейства Surface и предназначался для коррекции взгляда во время видеозвонков. Кроме того, в сервисе совместной работы Microsoft Teams присутствует функция шумоподавления, благодаря которой во время беседы по видеосвязи можно заглушить посторонние звуки, выделив на их фоне голос пользователя. В Teams используется ИИ-алгоритм для автоматического переключения на говорящего участника конференции, а также имеется поддержка функции создания виртуального фона.
Отметим, что Microsoft не озвучила сроков реализации упомянутых функций, а также того, как именно они будут работать. На данный момент неизвестно, станут ли они доступны пользователям Teams или же будут общесистемными, т.е. функционирующими в любом приложении для видеосвязи. Также не исключено, что они могут стать платной функцией, доступной пользователям облачного сервиса Microsoft 365.
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