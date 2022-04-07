Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11

Компания Microsoft провела виртуальное мероприятие, в рамках которого рассказала о планах по дальнейшей интеграции операционной системы Windows 11 с облачным сервисом Windows 365, позволяющим клиентам использовать виртуальные рабочие места. Софтверный гигант намерен продолжить объединение локальной и облачной платформ, в результате чего пользователи в процессе работы смогут без труда переключаться между Windows 11 и Windows 365.





Microsoft запустила сервис Windows 365, в рамках которого клиентам предлагается использовать виртуальные рабочие места с полным набором программных решений, в июле прошлого года. За счёт этого клиентам сервиса не нужно обновлять имеющиеся в наличии аппаратные решения, чтобы использовать Windows 11 и другие современные программные продукты.

В дальнейшем локальная и облачные платформы продолжат сближаться для обеспечения наилучшего опыта гибридной работы. Согласно имеющимся данным, разработчики намерены реализовать возможность подключения к виртуальному рабочему месту Windows 365 из интерфейса Windows 11, причём некоторые элементы, такие как панель задач, будут общими для локального и облачного рабочих мест.

Microsoft планирует предоставить возможность пользователям сразу загружаться в Windows 365, без необходимости предварительной авторизации в локальной Windows 11. Кроме того, в случае обрыва интернет-соединения во время работы в Windows 365 пользователи смогут продолжить взаимодействие с системой уже на локальном компьютере (внесённые при этом изменения будут синхронизированы автоматически при появлении подключения к интернету). Когда именно эти нововведения будут реализованы на практике и станут доступны рядовым пользователям, пока неизвестно.