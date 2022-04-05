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Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
08:10 05.04.2022 |
Американский миллиардер, владелец Tesla Илон Маск купил 9,2% акций социальной сети Twitter за 2,89 млрд долларов. Его доля теперь почти в четыре раза больше, чем у основателя соцсети.
О сделке, которая состоялась еще 14 марта, стало известно из отчета Комиссии США по ценным бумагам и биржам. По его данным, основатель Tesla купил 73486938 акций компании Twitter Inc.
Такое количество акций составляет почти 10% всех акций, и эта доля делает Маска крупнейшим акционером компании. Доля Илона Маска теперь превышает долю основателя Twitter Джека Дорси почти в четыре раза. Джек Дорси владеет 2,25% акций.
Новость о том, что Маск по-крупному вложился в Twitter, повысила стоимость акций компании на предрыночных торгах на 26%.
Илон Маск - давний и постоянный пользователь "Твиттера". В социальной сети у него 80 млн подписчиков, и какие бы заявления в соцсети он ни сделал, они моментально расходятся в интернете.
Он регулярно использует Twitter и для того, чтобы делиться новостями принадлежащих ему компаний, включая SpaceX и Neuralink. Кроме того, он часто публикует мемы, что приносит ему популярность даже среди тех, кто не очень интересуется бизнесом, космосом или автомобилями.
Недавно Маск дал понять, что подумывает о создании новой социальной платформы. Так, он спросил своих подписчиков, считают ли они, что Twitter - площадка на которой можно свободно высказываться?
"Свобода слова необходима для функционирования демократии. Верите ли вы, что Twitter неукоснительно придерживается этого принципа?", - написал он.
После того, как более 70% пользователей ответили "нет", он задал еще один вопрос: "Нужна ли новая платформа?"
Это не единственный раз, когда Маск обращается ко своей аудитории с вопросами.
Прошлой осенью, когда Маск увидел, что оценка Tesla превысила рыночную стоимость в 1 трлн долларов, что сделало ее пятой компанией, достигшей этого показателя, после Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, владельца Google, он спросил в "Твиттере", следует ли ему продать 10% акций производителя электромобилей.
В опросе тогда приняли участие более 3,5 млн пользователей "Твиттера", при этом 58% проголосовали за продажу акций, в результате чего Маск продал около 5 млн акций Tesla на сумму более чем 5 млрд долларов.
Илон Маск не сообщал о том, с какими целями он купил почти 10% Twitter. Однако, эта покупка, вероятно, станет еще одним серьезным испытанием для нового генерального директора Twitter Парага Агравала, который заменил Джека Дорси после его неожиданной отставки в ноябре 2021 года.
Агравал обещал повысить ответственность компании перед пользователями, быстрее принимать решения и улучшать качество продукта. Компания также поставила перед собой амбициозные цели роста, включая увеличение годового дохода до 7,5 млрд долларов и достижение 315 млн ежедневных пользователей к концу 2023 года.
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