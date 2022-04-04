Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
17:50 04.04.2022 |
Google призывает ирландские власти отказаться от введения любых мораториев на развитие дата-центров в стране - по мнению компании этого нужно избежать «любой ценой». В компании утверждают, что это может послать «неверный сигнал» относительно амбиций страны по превращению в цифровую экономику и сделать невозможным все будущие инвестиции в местную инфраструктуру.
EirGrid уже предупреждала, что дата-центры даже сейчас потребляют более 10 % доступной в стране энергии, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 30 %, что потенциально способно привести к веерным отключениям электроэнергии, не говоря о том, что достигнуть целей по декарбонизации экономики будет невозможно. По задумке властей к 2030 году 80 % электричества должно поступать из возобновляемых источников.
Оператор энергосетей EirGrid уже ввёл фактический мораторий на новые ЦОД в столичном округе - заявки будут рассматриваться индивидуально. Ограничения могут продлиться как минимум до 2028 года. Хотя ранее ElGrid и местные политики предлагали размещать ЦОД на западном побережье страны, подальше от «перегруженного» востока, в Google эту идею отвергли, считая, что облачные сервисы должны располагаться близко к конечным пользователям, к столичному региону.
Google предложила новую тарификацию для операторов ЦОД, напрасно зарезервировавших избыточные объёмы мощностей - для них плата должна быть выше, чем для тех, кто демонстрирует реальный рост потребления энергии. Конкуренты из AWS оказались во многом солидарны с Google, заявив, что Ирландия в прошлом десятилетии упустила возможности развития инфраструктуры для того, чтобы справиться с растущей энергоёмкостью ЦОД.
Тем временем политики страны призывают к полному запрету на строительство новых ЦОД в ближайшие 12 месяцев на территории всей Ирландии, а в Дублине местный муниципалитет South Dublin County Council (SDCC) проголосовал за запрет на строительство дата-центров в рамках нового проекта развития округа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей
|Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?
|Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store
Это интересно
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны