Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД

Google призывает ирландские власти отказаться от введения любых мораториев на развитие дата-центров в стране - по мнению компании этого нужно избежать «любой ценой». В компании утверждают, что это может послать «неверный сигнал» относительно амбиций страны по превращению в цифровую экономику и сделать невозможным все будущие инвестиции в местную инфраструктуру.

EirGrid уже предупреждала, что дата-центры даже сейчас потребляют более 10 % доступной в стране энергии, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 30 %, что потенциально способно привести к веерным отключениям электроэнергии, не говоря о том, что достигнуть целей по декарбонизации экономики будет невозможно. По задумке властей к 2030 году 80 % электричества должно поступать из возобновляемых источников.

Оператор энергосетей EirGrid уже ввёл фактический мораторий на новые ЦОД в столичном округе - заявки будут рассматриваться индивидуально. Ограничения могут продлиться как минимум до 2028 года. Хотя ранее ElGrid и местные политики предлагали размещать ЦОД на западном побережье страны, подальше от «перегруженного» востока, в Google эту идею отвергли, считая, что облачные сервисы должны располагаться близко к конечным пользователям, к столичному региону.

Google предложила новую тарификацию для операторов ЦОД, напрасно зарезервировавших избыточные объёмы мощностей - для них плата должна быть выше, чем для тех, кто демонстрирует реальный рост потребления энергии. Конкуренты из AWS оказались во многом солидарны с Google, заявив, что Ирландия в прошлом десятилетии упустила возможности развития инфраструктуры для того, чтобы справиться с растущей энергоёмкостью ЦОД.

Тем временем политики страны призывают к полному запрету на строительство новых ЦОД в ближайшие 12 месяцев на территории всей Ирландии, а в Дублине местный муниципалитет South Dublin County Council (SDCC) проголосовал за запрет на строительство дата-центров в рамках нового проекта развития округа.