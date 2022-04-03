Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store

Компания Apple сделала важное изменение в своей политике в отношении разработчиков приложений, размещающихся в App Store.

Теперь в приложениях «для чтения» можно размещать ссылки на оплату подписки, минуя систему оплаты App Store. Под приложениями «для чтения» подразумеваются приложения, которые только дают доступ к различному контенту - книгам, журналам, музыке и фильмам. К приложениям «для чтения» относятся, например, такие гиганты, как Netflix, Spotify и многие другие потоковые сервисы.

Для размещения такой ссылки разработчику потребуется подать запрос и получить разрешение от команды App Store.

Послабление было сделано в результате достигнутого соглашения с Комиссией по справедливой торговле Японии и распространяется не только на японский регион, но и по всему миру.