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Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store
13:31 03.04.2022 |
Компания Apple сделала важное изменение в своей политике в отношении разработчиков приложений, размещающихся в App Store.
Теперь в приложениях «для чтения» можно размещать ссылки на оплату подписки, минуя систему оплаты App Store. Под приложениями «для чтения» подразумеваются приложения, которые только дают доступ к различному контенту - книгам, журналам, музыке и фильмам. К приложениям «для чтения» относятся, например, такие гиганты, как Netflix, Spotify и многие другие потоковые сервисы.
Для размещения такой ссылки разработчику потребуется подать запрос и получить разрешение от команды App Store.
Послабление было сделано в результате достигнутого соглашения с Комиссией по справедливой торговле Японии и распространяется не только на японский регион, но и по всему миру.
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