Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли

В начале года Samsung неожиданно объявила, что её телевизионная игровая платформа Samsung Gaming Hub будет включать облачные сервисы GeForce Now, Google Stadia и Utomik. К сожалению, всё это снова задержится.

Изначально Samsung намеревалась запустить Samsung Gaming Hub в начале года, затем перенесла запуск на лето, а теперь снова перенесла, но уже на конец года. Точной даты пока нет.

Также Samsung снова отмечает, что доступность будет зависеть от региона, но это логично, так как сами сервисы Google Stadia и GeForce Now тоже доступны далеко не везде. Не стоит забывать и о том, что вся платформа Samsung Gaming Hub изначально появится лишь на некоторых новейших телевизорах 2022 модельного года.