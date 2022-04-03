Финансовые новости
- |
- 03.04.22
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли
13:23 03.04.2022 |
В начале года Samsung неожиданно объявила, что её телевизионная игровая платформа Samsung Gaming Hub будет включать облачные сервисы GeForce Now, Google Stadia и Utomik. К сожалению, всё это снова задержится.
Изначально Samsung намеревалась запустить Samsung Gaming Hub в начале года, затем перенесла запуск на лето, а теперь снова перенесла, но уже на конец года. Точной даты пока нет.
Также Samsung снова отмечает, что доступность будет зависеть от региона, но это логично, так как сами сервисы Google Stadia и GeForce Now тоже доступны далеко не везде. Не стоит забывать и о том, что вся платформа Samsung Gaming Hub изначально появится лишь на некоторых новейших телевизорах 2022 модельного года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
|США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
|Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли
|В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
Это интересно
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны
|США смогут обеспечить себя литием за счёт геотермальных источников
|Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
|Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»