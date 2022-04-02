Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения

Компании Samsung Electronics и Western Digital объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, целью которого названо «уникальное сотрудничество по стандартизации и широкому внедрению технологий размещения, обработки и коммутации данных следующего поколения (D2PF)». Для начала стороны намерены сосредоточиться на согласовании своих усилий и создании мощной экосистемы для решений Zoned Storage. Ожидается, что эти шаги позволят отрасли сосредоточиться на бесчисленных приложениях, которые в конечном итоге принесут большую пользу клиентам.

Это первый случай, когда Samsung и Western Digital объединились как технологические лидеры, чтобы обеспечить широкое согласование и повысить осведомлённость о важных технологиях хранения данных. Ожидается, что партнёрство, ориентированное на корпоративные и облачные приложения, будет стимулировать сотрудничество в области стандартизации технологий и разработки программного обеспечения для технологий D2PF, таких как Zoned Storage. В результате потребители могут быть уверены, что указанные технологии хранения будут поддерживаться несколькими поставщиками устройств, а также вертикально интегрированными компаниями, занимающимися аппаратным и программным обеспечением.

«Хранилище - это важная основа того, как люди и компании потребляют и используют данные. Чтобы обеспечить сегодняшние потребности и реализовать следующие большие идеи завтра, мы должны внедрять инновации, сотрудничать и идти в ногу со временем как отрасль, внедряя в жизнь новые стандарты и архитектуры, - сказал Роб Содербери (Rob Soderbery), исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения Flash Business Unit в Western Digital. - Чтобы технологическая экосистема была успешной, общие структуры и общие модели решений должны быть объединены воедино, чтобы они не страдали от фрагментации, которая задерживает внедрение и добавляет ненужную сложность для разработчиков программного стека».

Партнёры уже запустили инициативу в отношении устройств Zoned Storage, включая ZNS (Zoned Namespaces) SSD и SMR (Shingled Magnetic Recording) HDD. Действуя через такие организации, как SNIA (Storage Networking Industry Association) и Linux Foundation, Samsung и Western Digital определят высокоуровневые модели и платформы для технологий зонированного хранения следующего поколения. Кроме того, ожидается, что это сотрудничество послужит отправной точкой для расширения интерфейсов устройств на основе зон (например, ZNS, SMR), а также устройств хранения большой ёмкости будущего поколения с усовершенствованными технологиями размещения и обработки данных. На более позднем этапе эти инициативы будут расширены за счёт включения других новых технологий D2PF, таких как вычислительные хранилища и структуры хранения, включая NVMe-oF.