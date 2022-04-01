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Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
21:21 01.04.2022 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежую версию рейтинга самых мощных смартфонов. Его по-прежнему возглавляют модели на SoC Snapdragon 8 Gen 1, но сразу за пределами первой тройки оказался Redmi K50 Pro, построенный на SoC MediaTek Dimensity 9000.
Собственно, в рейтинге не одна, а сразу две модели на Dimensity 9000, и обе - новинки. Только Oppo Find X5 Pro находится чуть ниже - на шестом месте. Интересно, что Redmi K50 Pro в мартовском рейтинге оказался и самым мощным смартфоном Xiaomi, потому что и Xiaomi 12 Pro, и Redmi K50 Gaming Edition, основанные на Snapdragon 8 Gen 1, в рейтинге расположены ниже. Очевидно, что по мере выхода других флагманов на Dimensity 9000 модели на Snapdragon 8 Gen 1 будут вытесняться из зачётной десятки.
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