Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro

Именно эту модель долго ждали многие поклонники бренда (предварительных заявок на покупку подано уже более 600 000), и сегодня она увидела свет.





Сразу надо сказать, что Redmi сделала уникальное ценовое предложение: K50 Pro оказался очень доступным смартфоном для своих параметров. Базовая версия, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, оценена в Китае в эквивалент 470 долларов. Учитывая, что самые доступные флагманы на Snapdragon 8 Gen 1 стоят около 550 долларов, а Dimensity 9000 быстрее топовой SoC Qualcomm, то Redmi K50 Pro можно назвать очень недорогим флагманом. Правда, за пределами Китая аппарат будет явно дороже.

Стоимость остальных версий такова: 8/256 ГБ - 520 долларов, 12/256 ГБ - 570 долларов, 12/512 ГБ - 630 долларов. С сегодняшнего дня в Китае принимают предварительные заказы, реальные продажи стартуют 22 марта. Но можно не сомневаться, что при огромном ажиотаже, который эта модель вызвала ещё до своей официальной премьеры, все первые партии Redmi K50 Pro будут моментально раскуплены.





Смартфон получил плоский экран Samsung AMOLED 4E c диагональю 6,67 дюйма, разрешением 3200 х 1440 пикселей (как у Samsung Galaxy S22 Ultra) и кадровой частотой 120 Гц. В компании этот дисплей называют самым дорогим из когда-либо использовавшихся в смартфонах Redmi. Экран оснащён датчиком цветовой температуры, поддерживает технологию Dolby Vision HDR и защищён закалённым стеклом Gorilla Glass Victus.

Несмотря на то, что Dimensity 9000 не так сильно нагревается, как Snapdragon 8 Gen 1, разработчики предусмотрели большую систему охлаждения с испарительной камерой площадью 3950 мм2. В реальном игровом тесте в игре Genshin Impact в течение часа при частоте 59 к/с и комнатной температуре +25 °C смартфон нагрелся до +46 °C в своей самой горячей точке. Это хороший результат. Особенно с учётом того, что Redmi K50 Pro не преподносится как игровая модель.

Redmi K50 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и фирменным чипом P1 как у Xiaomi 12 Pro. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, а на полную зарядку аккумулятора уходит всего 19 минут.

Главный датчик основной камеры - Samsung ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп. Модуль с ним оснащён системой оптической стабилизации. Также есть модуль с 8-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119°, ну а третий модуль с 2-мегапиксельным датчиком предназначен для съёмки макро.

Фронтальная камера модели - с 20-мегапиксельным сенсором Sony IMX596. Также в конфигурации смартфона модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC 3.0, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев. Несмотря на применение аккумулятора ёмкости 5000 мА·ч смартфон оказался довольно тонким - толщина корпуса составляет 8,48 мм.