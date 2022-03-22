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SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
15:21 22.03.2022 |
Ранее в этом месяце госкорпорация «Роскосмос» прекратила сотрудничество с британской компанией OneWeb, для которой на ракетах «Союз» выводила на орбиту телекоммуникационные спутники. Теперь же стало известно, что в дальнейшем спутники OneWeb будут доставляться на орбиту ракетами Falcon 9 американской компании SpaceX. Ожидается, что первый пуск в рамках этого сотрудничества будет осуществлён в конце этого года.
В начале этого месяца «Роскосмос» потребовал от OneWeb гарантий того, что выводимые на орбиту спутники не будут использоваться в военных целях. Среди прочего выдвигалось требование, в соответствии с которым правительство Великобритании должно было продать свою долю в аэрокосмической компании. Британские власти отказались выполнять эти требования, в результате чего сотрудничество в рамках этого проекта было прекращено.
Теперь OneWeb объявила о подписании договора со SpaceX, которая и займётся дальнейшей доставкой спутников компании в космос. К настоящему моменту на орбиту Земли было доставлено 428 телекоммуникационных аппаратов OneWeb, тогда как компания планируется создать группировку из 648 спутников. Ожидается, что первый запуск спутников OneWeb на ракете Falcon 9 состоится в конце этого года.
«Мы благодарны SpaceX за поддержку, которая отражает наше общее видение безграничного потенциала космоса. Мы продолжаем идти по пути создания нашей спутниковой группировки, предназначенной для обеспечения надёжной, быстрой и безопасной связи по всему миру», - прокомментировал подписание соглашения со SpaceX генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson).
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