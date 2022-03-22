Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома

Компания Илона Маска SpaceX считает, что пришло время «для капитального ремонта» интернет-связи на современных самолётах, а поможет в этом спутниковая система интернета Starlink.

«Связь в самолетах - это то, что, по нашему мнению, созрело для капитального ремонта», - заявил вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер в понедельник на конференции Satellite 2022. Хофеллер сказал, что ожидания пассажиров самолётов в отношении интернет-услуг «менялись быстрее, чем менялись технологии», что создает возможности для Starlink.

«Наш подход к подключению в небе такой же, как и дома: вы входите в свой дом, и интернет просто работает. Это просто. При этом вы получаете высокую скорость», - добавил Джонатан Хофеллер.

Существующие сервисы используют спутники на дальних орбитах, а спутники Starlink вращаются ближе к Земле и могут повысить скорость подключения. Кроме того, глобальная сеть спутников Starlink означает, что самолеты могут подключаться к Интернету без сбоев.

"Мы верим в будущее, где возможности подключения будут в изобилии. Люди будут садиться в самолет и смогут транслировать контент так же, как дома. Мы разрабатываем услугу, которая позволит всем пассажирам одновременно транслировать контент, если это необходимо".

Джонатан Хофеллер

SpaceX тестирует авиационные терминалы Starlink на самолетах. Хофеллер подчеркнул, что SpaceX также в настоящее время «проходит сертификацию», чтобы получить одобрение терминалов для различных самолетов, что является нормативным препятствием для выхода на рынок связи в полете.

На сегодняшний день SpaceX запустила около 2000 спутников Starlink для поддержки своей глобальной сети. Хофеллер сказал, что в настоящее время SpaceX имеет около 250 000 подписчиков Starlink, в число которых входят как потребители, так и корпоративные клиенты. Пользователи Starlink платят 99 долларов в месяц за стандартный сервис и 500 долларов в месяц за премиум-уровень.