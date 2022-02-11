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«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
10:25 11.02.2022 |
Дочернее предприятие Samsung Electronics, компания HARMAN International, купило украинский стартап Apostera.
Об этом сообщает dev.ua.
Apostera развивает технологии дополненной реальности в автомобилях. Ее идеей было лобовое стекло как проекционный дисплей. Цель - помогать водителю ориентироваться на дороге.
В 2018 году компания Apostera стала поставщиком для Audi. Электрокар Audi Q4 e-tron с проекционной навигацией официально был представлен весной 2021 года.
По данным Forbes, в 2019 и в 2020 годах выручка стартапа была на уровне 4 млн евро, а в 2021 должна была увеличиться на 50%.
CEO Apostera - Андрей Голубинский, имеющий 15-летний опыт в области automotive, CTO - Виктор Здобников, имеет 12 лет опыта в computer vision, AR.
Программные решения Apostera для дополненной реальности и смешанной реальности расширят предложение автомобильной продукции HARMAN и поставят компанию в авангарде автомобильного дизайна AR/MR.
"Решения Apostera для смешанной реальности сочетает в себе дополненную реальность, машинное обучение, компьютерное зрение и слияние датчиков в аппаратно-независимой программной платформе. В сочетании с портфелем продуктов HARMAN для цифровых кабин, эти новые программные решения устранят разрыв между физическим и цифровым миром", - говорится в сообщении компании.
Сотрудники Apostera присоединятся к HARMAN в составе автомобильного подразделения компании.
В стартапе Apostera более 100 сотрудников в офисах Киева, Одессы и Санкт-Петербурга. Главный офис - в Мюнхене.
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