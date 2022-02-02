Финансовые новости
- |
- 02.02.22
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
13:57 02.02.2022 |
Компания SpaceX представила премиальный пакет подписки на свой спутниковый интернет Starlink. В него включена более крупная и мощная антенна, способная обеспечивать скорость приёма данных от 150 до 500 Мбит/с c уровнем задержек от 20 до 40 мс.
Обычный пакет спутникового интернета Starlink предлагает скорость приёма от 50 до 250 Мбит/с с задержками от 20 до 40 мс. Премиальная версия сервиса также предлагает вдвое большую исходящую скорость - от 20 до 40 Мбит/с против 10-20 Мбит/с у обычной подписки.
Повышенная скорость спутникового соединения обойдётся недёшево. Если базовый пакет Starlink предлагается по цене в $499 за оборудование, плюс ежемесячная абонентская плата в размере $99, то при выборе пакета Starlink Premium придётся отдать $2500 за антенну и вносить ежемесячную плату в размере $500.
Поставки оборудования для подключения премиального пакета услуг Starlink начнутся во втором квартале этого года. Компания уже предлагает заинтересованным пользователям оставить депозит в размере $500 за премиальную тарелку. Основными клиентами премиум-пакета Starlink рассматривает небольшие офисы, магазины, а также административных пользователей.
Вместе с повышенной скоростью Starlink также обещает для премиум-пакета более стабильное подключение при плохих погодных условиях и круглосуточный приоритетный доступ к сервису технической поддержки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР: в распоряжении следствия не было материалов, обнародованных журналистами по ДТП с участием нардепа Трухина
|МВД о расследовании ДТП с участием нардепа Трухина: все процессуальные решения в деле входят в полномочия ГБР
|Журналисты обнародовали видео оформления ДТП с участием нардепа Трухина с нагрудных камер правоохранителей
|Зачем у Зеленского заговорили об отказе от «Минска»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию
|За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3
|Коалиция компаний разработала технический стандарт для борьбы с дипфейками
Это интересно
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
|The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle
|Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
|Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов
|Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000
|Mercedes-Benz перестал принимать заказы на G-Class
|Южнокорейские ученые предлагают использовать шелк для надежной криптозащиты