SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц

Компания SpaceX представила премиальный пакет подписки на свой спутниковый интернет Starlink. В него включена более крупная и мощная антенна, способная обеспечивать скорость приёма данных от 150 до 500 Мбит/с c уровнем задержек от 20 до 40 мс.

Обычный пакет спутникового интернета Starlink предлагает скорость приёма от 50 до 250 Мбит/с с задержками от 20 до 40 мс. Премиальная версия сервиса также предлагает вдвое большую исходящую скорость - от 20 до 40 Мбит/с против 10-20 Мбит/с у обычной подписки.

Повышенная скорость спутникового соединения обойдётся недёшево. Если базовый пакет Starlink предлагается по цене в $499 за оборудование, плюс ежемесячная абонентская плата в размере $99, то при выборе пакета Starlink Premium придётся отдать $2500 за антенну и вносить ежемесячную плату в размере $500.

Поставки оборудования для подключения премиального пакета услуг Starlink начнутся во втором квартале этого года. Компания уже предлагает заинтересованным пользователям оставить депозит в размере $500 за премиальную тарелку. Основными клиентами премиум-пакета Starlink рассматривает небольшие офисы, магазины, а также административных пользователей.

Вместе с повышенной скоростью Starlink также обещает для премиум-пакета более стабильное подключение при плохих погодных условиях и круглосуточный приоритетный доступ к сервису технической поддержки.