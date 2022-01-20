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Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
11:17 20.01.2022 |
Илон Маск заявил, что рассматривает возможность вовлечения своей компании Tesla в создание общего искусственного интеллекта (ОИИ). По его словам, он также намерен децентрализовать управление роботом-гуманоидом Tesla Bot, чтобы избежать воплощение сюжета «Терминатора» в реальную жизнь.
Уже несколько лет Маск продвигает идею о том, что Tesla является мировым лидером в области реального применения технологий ИИ. Он даже называет парк автомобилей Tesla, оснащенных датчиками и компьютерами для автоматического вождения, «роботами на колесах».
Действительно, компании удалось привлечь специалистов по ИИ мирового класса. По словам Маска, команда ИИ-специалистов Tesla является лучшей на планете.
В прошлом году на проводимом Tesla Дне ИИ автопроизводитель представил свой новый суперкомпьютер Dojo для обучения нейросетей и объявил о намерении создать робота-гуманоида Tesla Bot (кодовое название Optimus или Optimus Subprime), предназначенного выполнять обычные задания и делать рутинную работу.
Теперь Маск сделал еще один шаг вперед и заявил в Twitter о том, что Tesla может заняться ОИИ.
«ИИ Tesla может сыграть роль в ОИИ, учитывая, что он обучается на основании внешнего мира, в особенности с появлением Optimus», - сообщил Маск.
Заявление главы Tesla оказалось весьма неожиданным, ведь он неоднократно предупреждал об угрозе, которую ОИИ может нести человечеству.
Помимо того, что Tesla может заняться разработкой ОИИ, Маск также сообщил, что сделает управление Tesla Bot децентрализованным. Это сообщение глава компании написал в ответ на чей-то комментарий о «вызывании демона».
По мнению Маска, децентрализация управления Tesla Bot лишит «демона» возможности доступа к армии во избежание развития событий, подобных «Терминатору».
Появление рабочего прототипа Optimus ожидается к концу 2022 года.
Общий искусственный интеллект - гипотетический интеллект машины, способной понять или изучить любую интеллектуальную задачу, которую может человек. Это основная цель некоторых исследований ИИ. Некоторые академические источники резервируют термин ОИИ для машин, которые могут испытывать сознание. Предполагается, что сегодняшний искусственный интеллект находится на расстоянии десятилетий от ОИИ.
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