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SpaceX запустила украинский спутник в космос
20:23 13.01.2022 |
В четверг, 13 января, американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту украинский оптический спутник Січ-2-30.
Трансляция ведется на Youtube-канале SpaceX, ее можно просмотреть ниже.
Запуск состоялся с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Отделение спутника от ракеты и выход на орбиту состоялись в 18:50 по Киеву.
Ранее глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью ЭП рассказывал, что срок эксплуатации спутника - три года.
Спутник является модификацией Січ-2, запущенной в 2011 году. Его общая масса - около 210 кг, из них - 40 кг полезной нагрузки. Разработку Січ-2-30 начали в 2017 году на "Конструкторском Бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".
Спутник предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли и мониторинга ионосферы.
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