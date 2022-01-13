SpaceX запустила украинский спутник в космос

В четверг, 13 января, американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту украинский оптический спутник Січ-2-30.

Трансляция ведется на Youtube-канале SpaceX, ее можно просмотреть ниже.

Запуск состоялся с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Отделение спутника от ракеты и выход на орбиту состоялись в 18:50 по Киеву.

Ранее глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью ЭП рассказывал, что срок эксплуатации спутника - три года.

Спутник является модификацией Січ-2, запущенной в 2011 году. Его общая масса - около 210 кг, из них - 40 кг полезной нагрузки. Разработку Січ-2-30 начали в 2017 году на "Конструкторском Бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

Спутник предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли и мониторинга ионосферы.