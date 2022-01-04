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Капитализация Apple преодолела отметку в $3 триллиона
10:01 04.01.2022 |
Рыночная капитализация Apple превысила $3 триллиона в понедельник, 3 января, более чем через год после того, как был взят рубеж в $2 триллиона, и через три года после того, как стоимость компании превысила $1 триллион.
Огромный успех компании во многом связан с iPhone, который произвёл революцию в индустрии смартфонов. Но Apple набирает обороты и в других сферах своего бизнеса. Компания отчиталась о высокой прибыли от продажи компьютеров Mac и подписок на фирменные сервисы в 4 квартале 2021 года.
В списке компаний, капитализация которых преодолела отметку в $1 триллион долларов, кроме Apple, так же находятся Amazon, Alphabet, Microsoft и Tesla. Meta преодолела рубеж в $1 триллион в июне, но в настоящее время не дотягивает до этой отметки.
Заметим, что рекордной капитализации в 3 трлн долларов Apple достигала и прежде, но лишь в моменты пиковой стоимости акций. Теперь же достижение закрепилось на закрытии торгов.
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