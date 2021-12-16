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Google и Apple слишком сильно контролируют то, как люди используют свои смартфоны, заявили британские антимонопольщики
11:57 16.12.2021 |
Apple и Google слишком сильно контролируют то, как люди используют мобильные устройства, заявил во вторник британский антимонопольный орган. Предварительный отчёт является результатом одного из нескольких исследований, проведённых Великобританией и другими европейскими странами в отношении ситуации в технологической отрасли.
Во вторник глава британского антимонопольного регулятора сообщил, что в его 445-страничном отчёте говорится, что Apple и Google определяют, какое программное обеспечение доступно в их магазинах приложений, и затрудняют переход пользователей на альтернативные веб-браузеры на своих смартфонах. Он сказал, что такой контроль ограничивает инновации и способствует повышению цен.
Отчёт не влечёт за собой никаких действий регуляторов, вроде штрафов или судебных постановлений. Тем не менее, предыдущие подобные документы заложили фундамент для более решительных действий и законодательных предложений регулирующих органов Великобритании и Европы.
Новый отчёт представляет собой ещё один важный шаг для Управления по конкуренции и рынкам Великобритании. После выхода страны из Евросоюза агентство предприняло ряд амбициозных и иногда новаторских регулирующих мер. Например, в прошлом месяце агентство поручило Meta продать ранее приобретённую Giphy, заявив, что это поглощение ограничивает конкуренцию между платформами соцсетей и британскими рекламодателями. Meta заявила, что сделка выгодна потребителям, и компания обжалует это решение.
Регулятор заявил, что отчёт может привести к решительным мерам по обеспечению справедливой конкуренции, если агентство получит новые полномочия, предложенные британским правительством. Эти предложения позволят ведомству обуздать технологические компании, обладающие излишней властью. В отчёте изложен ряд действий, которые можно было бы предпринять для решения проблем, в том числе упрощение перехода между экосистемами без потери пользовательских данных. Агентство считает, что из-за излишнего контроля со стороны Apple и Google страдают миллионы британцев.
Представитель Apple прокомментировал отчёт заявив, что компания сталкивается с острой конкуренцией в каждом сегменте рынка, где она представлена, и пообещал продолжить сотрудничать с британским регулятором. Представитель Google сказал, что компания стремится создавать открытые платформы, которые расширяют возможности потребителей и позволяют разработчикам добиваться успеха.
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании является одним из самых активных антимонопольных регуляторов в мире. В 2020 году оно опубликовало 437-страничный отчёт об онлайн-рекламе, который подчеркнул рыночную мощь Google и Facebook. В этом отчёте содержится призыв к внедрению новых правил конкуренции, которые сейчас обсуждаются британскими законодателями.
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