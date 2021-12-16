Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag

Сегодня Apple выпустила новое Android-приложение под названием Tracker Detect, которое уже доступно в магазине Google Play. Оно позволяет пользователям Android-устройств определять, находятся ли рядом с ними трекеры AirTag и обнаруживать их точное местоположение.

Согласно описанию приложения, Tracker Detect ищет трекеры и другие устройства, совместимые с «Сетью Локатора». То есть, программа может работать не только с AirTag, но и с рядом других продуктов, включая некоторые модели беспроводных наушников и трекер Chipolo Bluetooth.

Apple сообщает, что пользователи Android-устройств также могут использовать новое приложение для того, чтобы выявить, не использует ли кто-то AirTag для слежки за ними. С выпуском стабильной iOS 15.2, такая возможность стала доступна и пользователям iPhone и iPad.

Канадские угонщики начали использовать метки Apple AirTag для кражи автомобилей

Согласно пресс-релизу полиции Йорка (Канада), автомобильные воры стали использовать новый метод для отслеживания и угона дорогих транспортных средств. С помощью умных меток AirTag воры отслеживает движение автомобиля до места жительства жертвы, где его можно попытаться похитить.

Только в регионе Йорк с сентября 2021 года полицейские зафиксировали пять инцидентов, когда при угоне транспортных средств класса люкс воры использовали метки Apple AirTag.

Воры выбирают в качестве объекта дорогие автомобили, которые они находят в общественных местах и ​​на парковках, размещая AirTag в незаметном месте, например, в сцепном устройстве или крышке топливного бака. У воров нет возможности отключить функцию Apple Item Safety Feature по предотвращению слежения, которая предупреждают пользователей, когда чужой AirTag находящийся поблизости и отслеживает их местоположение. Однако не у всех есть iPhone, и не все, получив уведомление, действуют в соответствии с рекомендациями.

Хотя пока лишь пять краж автомобилей были напрямую связаны с метками AirTag, в прошлом году в этом регионе было украдено более 2000 автомобилей, и полиция полагает, что в будущем умные метки будут использоваться злоумышленниками в более широких масштабах.

Поэтому полиция призвала владельцев автомобилей парковаться в закрытых гаражах, если это возможно, и регулярно проверять свой автомобиль на наличие трекеров, особенно если они получили уведомление о нахождении неизвестной метки AirTag поблизости.