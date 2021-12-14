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Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
21:56 13.12.2021 |
Компания Samsung заинтересовалась проектом HoloLens компании Microsoft. Напомним, это гарнитура дополненной реальности, которая в первом варианте вышла несколько лет назад и сейчас ориентирована на корпоративных клиентов.
Совместный проект Samsung и Microsoft стартовал этим летом и рассчитан на два года. По итогам коммерческий продукт будет готов в 2024 году. Правда, пока неясно, что это за коммерческий продукт и на какой рынок он будет ориентирован.
Это может быть так же корпоративное устройство, каким сейчас является HoloLens, но может быть и потребительское. Неизвестно в том числе и сама суть сотрудничества Samsung и Microsoft - неясно, что корейский гигант хочет получить от временного партнёра.
Отдельно стоит отметить, что, согласно данным TrendForce, в текущем году Microsoft продала 200 000 гарнитур HoloLens.
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