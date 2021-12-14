Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках

Шведский автопроизводитель Volvo подтвердил , что стал жертвой кибератаки, в результате которой были похищены данные о его исследованиях и разработках.

Компания признала факт утечки не сразу. Поначалу она описывала инцидент как «потенциальную кибератаку», хотя утекшие данные стали просачиваться online еще 30 ноября нынешнего года.

Теперь же Volvo признала, что атака действительно имела место и может быть намного опаснее, чем казалось поначалу. Хотя компания не вдается в подробности, она сообщила, что инцидент «может повлиять на ее операции».

Как сообщает The Record, 25 ноября на даркнет-портале, принадлежащем хакерской группировке Snatch, которая похищает данные и требует выкуп, в списке атакованных жертв появилась Volvo Cars. Спустя пять дней в качестве доказательства взлома на портале также были опубликованы образцы похищенных у компании файлов. В частности, в них содержался исходный код нескольких внутренних приложений Volvo и компонентов прошивки, в основном написанных на языке программирования Python.

«Как и любая другая известная корпорация с миллиардными доходами, Volvo до конца будет отрицать факт атаки и утечки», - сообщил порталу The Record представитель Snatch на прошлой неделе.

По словам хакеров, они не будут настаивать на переговорах, но опубликуют похищенные данные, если Volvo «не сможет грамотно и комплексно избежать утечки».

Официальное заявление Volvo об инциденте свидетельствует о том, что компания не намерена сотрудничать с хакерами и готова бороться с последствиями утечки своих данных online.

Как и большинство современных автопроизводителей, Volvo разрабатывает несколько собственных электрокаров, и утечка данных об исследованиях и разработках может иметь для нее серьезные последствия. Правда, имеют ли похищенные файлы отношение именно к разработке электромобилей, неизвестно.