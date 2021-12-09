SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр

В четверг, 9 декабря, ракета SpaceX Falcon 9 доставила на орбиту космический аппарат NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Запуск был выполнен в 8:00 EET со стартового комплекса 39A Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

Запуск прошёл в штатном режиме, космический аппарат отделился от ракеты на 33-й минуте полёта. Примерно через минуту спутник развернул солнечные батареи. IXPE вышел на орбиту вокруг экватора Земли на высоте около 600 км. Примерно через 40 минут после запуска операторы миссии получили с него первые данные телеметрии.

Обсерватория IXPE, созданная совместно с Итальянским космическим агентством, является первой миссией NASA, посвященной измерению поляризации рентгеновских лучей от самых экстремальных и неизведанных объектов во Вселенной - остатков сверхновых, сверхмассивных черных дыр, нейтронных звёзд и других высокоэнергетических объектов. Стоимость проекта составляет около $214 млн.

IXPE имеет три современных космических телескопа со специальными поляризационно-чувствительными детекторами. Он пополнит ряд других исследовательских спутников NASA, таких как космический телескоп Chandra, орбита которого намного выше, чем у IXPE.

Его первой целью будет Крабовидная туманность (Crab Nebula), остаток сверхновой звезды. Мартин Вайскопф (Martin Weisskopf), главный исследователь IXPE, сообщил на предстартовой пресс-конференции 7 декабря, что внутри Крабовидной туманности находится импульсный маяк, который на самом деле является остатками звезды, создавшей туманность.