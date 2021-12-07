SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9

Как сообщает SpaceNews, американская компания SpaceX побила прошлогодний рекорд по количеству запуском собственной тяжелой ракеты Falcon 9.

На прошлой неделе SpaceX отправила на орбиту ещё 48 спутников для своей интернет-системы Starlink, а также два космических корабля дистанционного зондирования BlackSky в рамках миссии, которая побила рекорд по запускам Falcon 9 за календарный год.

По данным SpaceX, все спутники успешно отделились от Falcon 9 на низкой околоземной орбите. После завершения своей миссии многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно выполнила свою девятую посадку, приземлившись на дрон-корабль в Атлантическом океане.

Это стало 27 успешной миссией SpaceX по запуску Falcon 9 в этом году. Предыдущий рекорд, который включал 26 успешных миссий, был зафиксирован компанией в прошлом году. Многие из миссий Falcon 9 в 2021 году несли полезную нагрузку для Starlink: SpaceX уже запустила более 1890 спутников для сети, которая обеспечивает глобальное покрытие.

В ноябре Илон Маск заявил, что орбитальный полёт самой большой в мире ракеты Starship должен состояться в январе 2022 года. Это произойдет, если SpaceX успеет получить разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.