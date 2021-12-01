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SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах
11:57 01.12.2021 |
Подразделение Starlink, занимающееся в компании SpaceX построением спутниковой сети для обеспечения глобального спутникового доступа в интернет, начало тестировать свои терминалы на нескольких самолётах авиакомпаний-партнёров. Оператор намерен обеспечить авиалайнеры интернетом «настолько скоро, насколько это возможно».
Сейчас Starlink ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями о предоставлении широкополосного интернета пассажирам во время полётов. Если переговоры увенчаются успехом, компания станет прямым конкурентом Viasat, Intelsat, Telesat и другим провайдерам, предоставляющим подобные сервисы.
Starlink выпускает по шесть спутников еженедельно на заводе близ Сиэтла, постепенно осуществляется переход на производство более современных версий космической техники. О результатах тестирования и стадии, на которой находятся переговоры, будет объявлено позже.
Как сообщает Bloomberg, в понедельник в блоге Space Explored появилась информация о том, что основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поднял вопрос о возможности подачи заявки на банкротство во внутренней служебной записке - если компания не сможет решить проблемы с производством двигателей Raptor, которые являются основой новейшей и крупнейшей ракеты компании - Starship. Ракета, в частности, необходима для вывода на орбиту нового поколения спутников связи Starlink.
Space Exploration Technologies Corp. (так официально называется SpaceX), работает над созданием группировки из более 30 000 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру.
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