iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning

Как сообщает Mydrivers со ссылкой сразу на несколько источников, компания Apple перейдёт на использование разъёма USB-C в iPhone 14 Pro.

При этом источники называют главные причины для этого. Во-первых, будет повышена скорость передачи. Интерфейс Lightning используется с 2012 года и до сих пор остаётся на уровне USB 2.0. Для записи 1 минуты видео в формате 4K ProRes требуется 6 ГБ пространства. Такой объём долго передаётся на ПК через порт Lightning - болезненный процесс. 2 часа видео 4K ProRes объёмом 720 ГБ при использовании порта Lightning будут передаваться 3 часа 45 минут, а через USB - всего 2 минуты 38 секунд. iPhone 14 Pro станет более профессиональным, поэтому USB-C просто необходим.

Во-вторых, и США, и Европейский Союз продвигают унификацию интерфейса зарядки, и iPad Pro уже перешел на USB-C. Рано или поздно должен состояться и переход iPhone. Также утверждается, что отказ от использования Lightning уменьшит вредное воздействие на окружающую среду.