Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе

Tesla стала официально сертифицированным поставщиком электроэнергии в Техасе. Ранее, в августе Tesla Energy официально подала заявку в Комиссию по коммунальным предприятиям Техаса на продажу электроэнергии в штате. Теперь документ Комиссии по коммунальным предприятиям официально подтвердил, что Tesla может поставлять электроэнергию жителям штата.

"Tesla Energy Ventures продемонстрировала: (а) способность соответствовать всем применимым политикам, протоколам, руководствам, процедурам и правилам Совета по надёжности электроснабжения Техаса (ERCOT); (b) компания способна соответствовать всем применимым требованиям регистрации и сертификации ERCOT; (c) она будет соответствовать всем стандартам портфеля возобновляемых источников энергии; (d) ее руководители или постоянные управленческие сотрудники имеют не менее 15 лет совокупного опыта в конкурентной розничной торговле электроэнергией или газом; (e) в ней есть по крайней мере один главный или постоянный сотрудник с пятилетним опытом управления рисками, связанными с энергетическим сырьём; (f) у неё есть соответствующий персонал и обучение сотрудников для выполнения всех обязательств по уровню обслуживания; (g) у неё есть возможности и эффективные процедуры, чтобы быть основным контактным лицом для розничных потребителей электроэнергии; и (h) у неё есть план обслуживания клиентов, который соответствует правилам Комиссии по защите клиентов и борьбе с дискриминацией.

Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса"

Tesla выступает поставщиком энергии в нескольких регионах, в первую очередь в Южной Австралии. У компании также есть действующая Виртуальная электростанция в Калифорнии, которая в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Из-за того, что компания использует солнечную энергию и системы хранения энергии, пользователи Tesla Energy с большей вероятностью будут избегать отключений электроэнергии. Напомним, в начале этого года жители Техаса столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии из-за непогоды. Это событие вошло в историю как Техасский энергетический кризис

Генеральный директор Илон Маск ранее предположил, что энергетический бизнес Tesla вырастет до того же размера, что и автомобильный, и даже больше.