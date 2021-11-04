Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store

В среду генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил, что создатели контента с платными подписками в Facebook скоро смогут делиться настраиваемыми ссылками, которые позволят поклонникам оплачивать подписку через платёжную систему Facebook. Если пользователь воспользуется ссылкой, а не средствами Apple, создатель контента получит все оплаченные за подписку средства. Таким образом предлагается обходить 30-процентную комиссию Apple.

Функция платных подписок Facebook доступна в 27 странах и позволяет авторам делиться со своими поклонниками эксклюзивным контентом за отдельную плату. Нововведение Facebook находится в «серой зоне» правил App Store, хотя социальная сеть заявляет, что её подход всегда был разрешён на платформе. Apple запрещает разработчикам приложений использовать альтернативные варианты для приёма платежей за продажу цифровых товаров в приложении, однако правила не запрещают делать этого создателям контента, которые не имеют отношения к разработчику, а лишь используют его платформу для продажи своей продукции. Facebook отмечает, что социальная сеть не лишает пользователей возможности использовать платёжную систему Apple.

Цукерберг говорит, что 30-процентная комиссия, которую Apple взымает за проведение транзакций, затрудняет возможности заработка для создателей контента. Сама же Facebook не просто не будет взымать комиссию за платные подписки как минимум до 2023 года, так ещё и начнёт выплачивать создателям контента бонусы в размере от $5 до $20 за каждого нового платного подписчика.

Напомним, что Apple не так давно урегулировала судебное разбирательство, позволив разработчикам ПО отправлять клиентам электронные письма, предлагающие альтернативные варианты оплаты. Кроме того, процесс между Apple и Epic Games закончился судебным решением, которое требует от «яблочной» компании разрешить разработчикам ПО публиковать ссылки на сторонние способы оплаты с 9 декабря. Но Apple это решение обжаловала.