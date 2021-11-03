Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее

Компания Tesla пытается сделать свой энергетический бизнес таким же успешным, как и автомобильный. Весной Илон Маск признал, что совершил ряд ошибок с солнечной черепицей, в результате чего возникли задержки в поставках и подскочили цены. Исправляя ситуацию, он выпустил обновленные панели, которые стали на 22% более мощными, не увеличившись в размерах.

Tesla Energy успешно выпускает домашние и промышленные аккумуляторы, но с солнечной черепицей постоянно возникают какие-то сложности. Несмотря на привлекательный дизайн и несомненные преимущества перед обычными солнечными панелями, которые можно разместить на крыше загородного дома, черепица Tesla оставалась спорным продуктом. Были проблемы с испытаниями на долговечность, с объемом производства и с ценовой политикой. В начале года компания подняла цены на солнечную кровлю, внедрив новый «фактор сложности крыши».

При этом Tesla продолжает утверждать, что спрос на солнечную черепицу по-прежнему высок, и число заказов растет.

Недавно стало известно, что Tesla обновила модельный ряд солнечных панелей. Вместо прежней черепицы SR60T1 емкостью 58,5 ватт в документации значится SR72T1 с максимальной выходной мощностью 71,67 ватт. Таким образом, при том же размере черепицы ее производительность увеличилась на 22%.

Покрывая кровлю панелями, Tesla учитывает расположение дома и форму крыши. Не вся черепица вырабатывает электроэнергию - некоторые остаются обычными, хотя с земли их невозможно отличить друг от друга. Такой подход позволяет упростить и удешевить установку.

Кроме того, в новом описании продукта говорится, что солнечную черепицу можно класть поверх уже существующей. Также недавно стало известно, что Tesla старается ускорить распространение своей солнечной кровли, стандартизируя продукцию и позволяя проводить монтаж независимым подрядчикам.

Летом Tesla объявила о появлении новых солнечных панелей с мощностью 420 ватт. Среди домашних солнечных панелей на рынке это решение - одно из самых производительных, заверяет компания.