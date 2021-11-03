Финансовые новости
- |
- 03.11.21
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
17:20 03.11.2021 |
Компания Tesla пытается сделать свой энергетический бизнес таким же успешным, как и автомобильный. Весной Илон Маск признал, что совершил ряд ошибок с солнечной черепицей, в результате чего возникли задержки в поставках и подскочили цены. Исправляя ситуацию, он выпустил обновленные панели, которые стали на 22% более мощными, не увеличившись в размерах.
Tesla Energy успешно выпускает домашние и промышленные аккумуляторы, но с солнечной черепицей постоянно возникают какие-то сложности. Несмотря на привлекательный дизайн и несомненные преимущества перед обычными солнечными панелями, которые можно разместить на крыше загородного дома, черепица Tesla оставалась спорным продуктом. Были проблемы с испытаниями на долговечность, с объемом производства и с ценовой политикой. В начале года компания подняла цены на солнечную кровлю, внедрив новый «фактор сложности крыши».
При этом Tesla продолжает утверждать, что спрос на солнечную черепицу по-прежнему высок, и число заказов растет.
Недавно стало известно, что Tesla обновила модельный ряд солнечных панелей. Вместо прежней черепицы SR60T1 емкостью 58,5 ватт в документации значится SR72T1 с максимальной выходной мощностью 71,67 ватт. Таким образом, при том же размере черепицы ее производительность увеличилась на 22%.
Покрывая кровлю панелями, Tesla учитывает расположение дома и форму крыши. Не вся черепица вырабатывает электроэнергию - некоторые остаются обычными, хотя с земли их невозможно отличить друг от друга. Такой подход позволяет упростить и удешевить установку.
Кроме того, в новом описании продукта говорится, что солнечную черепицу можно класть поверх уже существующей. Также недавно стало известно, что Tesla старается ускорить распространение своей солнечной кровли, стандартизируя продукцию и позволяя проводить монтаж независимым подрядчикам.
Летом Tesla объявила о появлении новых солнечных панелей с мощностью 420 ватт. Среди домашних солнечных панелей на рынке это решение - одно из самых производительных, заверяет компания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
|Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера - министра экономики
|НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, который вчера подал в отставку
|Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac
|Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей
|Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения
Это интересно
|Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro
|Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф
|Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
|Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа