Финансовые новости
- |
- 01.11.21
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
17:26 01.11.2021 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.
По итогам октября в рейтинге воцарился новый лидер. Если в сентябре на первом месте был RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), то теперь он опустился на второе место с 856 179 баллами. Первое с большим отрывом занял новейший Black Shark 4S Pro, поступивший в продажу только в середине октября и набравший 875 902 балла.
На третьем месте находится iQOO 8 Pro с 844 078 балами. Как мы видим, весь Топ-3 рейтинга AnTuTu оккупировали модели на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888+.
Впрочем, все смартфоны, попавшие в первую десятку, построены на базе Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Пятёрку лидеров замыкают Black Shark 4 Pro c 838 280 баллами и Vivo X70 Pro+ 832 096 баллами. Места с шестого по десятое заняли Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и Oppo Find X3 Pro.
Статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова
|«Внешний заказчик и «балоган»: Почему Тищенко устроил на Закарпатье плач Ярославны
|Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий
|Позитив недели. К ударам на Донбассе готовы все 12 наших «Байрактаров»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
|Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
|Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
Это интересно
|Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest
|Компания Facebook переименовалась в Meta
|Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187
|Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
|Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет