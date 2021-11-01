В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.

По итогам октября в рейтинге воцарился новый лидер. Если в сентябре на первом месте был RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), то теперь он опустился на второе место с 856 179 баллами. Первое с большим отрывом занял новейший Black Shark 4S Pro, поступивший в продажу только в середине октября и набравший 875 902 балла.



На третьем месте находится iQOO 8 Pro с 844 078 балами. Как мы видим, весь Топ-3 рейтинга AnTuTu оккупировали модели на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888+.

Впрочем, все смартфоны, попавшие в первую десятку, построены на базе Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Пятёрку лидеров замыкают Black Shark 4 Pro c 838 280 баллами и Vivo X70 Pro+ 832 096 баллами. Места с шестого по десятое заняли Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и Oppo Find X3 Pro.

Статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.