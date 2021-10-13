Представлены игровые флагманы Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro

Игровое подразделение Xiaomi, Black Shark, сегодня официально представило флагманские смартфоны Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Новинки уже доступны для предварительного заказа в Китае, а реальные продажи стартуют 15 октября.

У смартфонов много общего. Например, они оснащены экранами AMOLED предпоследнего поколения E4 производства Samsung, кадровая частота составила 144 Гц, а диагональю экрана - 6,67 дюйма. Также в конфигурации память LPDDR5, стереодинамики, боковые клавиши-курки с магнитным приводом и 11 температурных датчиков для лучшего контроля температурного режима работы. Емкость аккумуляторов составила 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт.





Младшая модель построена на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 870, а в Black Shark 4S Pro используется Snapdragon 888 Plus.

В обоих смартфонах тройные камеры, но у Black Shark 4S разрешение основного датчика составляет 48 Мп, а у Black Shark 4S Pro - 64 Мп. Разрешение дополнительных датчиков одинаково в обоих случаях - 8 и 5 Мп. В Black Shark 4S установлена флеш-память UFS 3.1, а Black Shark 4S Pro получил более быструю гибридную систему хранения данных с флеш-памятью UFS 3.1 и SSD. Обе новинки работают под управление JOYUI 12.8.

Цены выглядят следующим образом:

Black Shark 4S: 8/128 ГБ - 420 долларов, 12/128 ГБ - 465 долларов, 12/256 ГБ - 510 долларов;

Black Shark 4S Pro: 12/256 ГБ - 745 долларов, 16/512 ГБ - 855 долларов.

Спецверсия Black Shark 4S Gundam Limited Edition: 12/256 ГБ - 545 долларов.