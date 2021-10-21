Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M

В начале этой недели компания Apple представила обновлённые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, в составе которых используются новые однокристальные платформы M1 Pro и M1 Max. В Сети появились первые тесты производительности графической подсистемы чипа M1 Max, и они оказались весьма впечатляющими, но всё же не дотягивают до заявленного Apple уровня.

Напомним, в составе чипа Apple M1 Max используется 32-ядерный GPU. В каждом ядре имеется 16 исполнительных блоков, а каждый блок содержит по 8 арифметико-логических устройств (ALU). Таким образом общее число последних у процессора составляет 4096 штук. По словам Apple, графическая подсистема M1 Max обеспечивает пиковую производительность до 10,4 Тфлопс. Таким образом, в теории она должна находиться на уровне мобильной GeForce RTX 3060, у которой заявлен показатель в 10,91 Тфлопс.

Тем не менее во время презентации Apple заявила, что встроенный GPU чипа M1 Max с уровнем энергопотребления 60 Вт является конкурентом мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 с показателем TGP 160 Вт. По мнению компании, встроенный GPU нового процессора Apple обеспечивает схожий уровень производительности, но при этом потребляет на 100 Вт меньше энергии. Однако данные результаты следует воспринимать с некоторой долей скепсиса, поскольку Apple не предоставила контекст, указывавший бы на то, в каких тестах и условиях проверялись оба графических процессора. К тому же производители часто приукрашивают показатели своих новинок.

Комплексный синтетический тест GFXBench обычно используется для проверки производительности GPU смартфонов, поэтому он не так хорошо отражает быстродействие современных графических карт. Тем не менее GPU чипа M1 Max был протестирован именно в нём, так как большинство типичных графических тестов не доступны на macOS. Тест процессора Apple проводился на MacOS X с низкоуровневым API Metal. Испытания мобильных GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M в свою очередь проходили в среде Windows с OpenGL API.

В таблице и на графике ниже представлены результаты производительности указанных GPU в тестах GFXBench в режиме Offscreen (без вывода на экран).

Как можно заметить, встроенная графика процессора Apple M1 Max показывает себя очень достойно на фоне мобильных GeForce RTX 3080 Laptop GPU и Radeon RX 6800M. В некоторых случаях «встройка» значительно обгоняет видеокарты конкурентов, а в некоторых лишь слегка от них отстаёт. Лишь в тесте ALU 2 заметно большое превосходство дискретных видеокарт. Однако наиболее впечатляющим является то, что такой уровень производительности показывает встроенная графика, выступающая против полноценных дискретных мобильных видеокарт GeForce RTX 3080 Laptop GPU и Radeon RX 6800M с показателями TGP на уровне 160 и 145 Вт соответственно.

Apple также говорила, что производительность графики чипа M1 Max в четыре раза выше, чем у GPU его предшественника M1. Отображаемые результаты в большинстве случаев подтверждают слова производителя, но не во всех нагрузках.

Конечно, следует дождаться полноценных тестов производительности новых ноутбуков MacBook Pro, чтобы делать окончательные выводы о заявлениях Apple по поводу производительности её новых процессоров. Но даже если окажется, что графика Apple медленнее указанных выше видеокарт в играх, то в этом не будет ничего страшного, поскольку основные задачи процессоров M1 Pro и M1 Max будут связаны с работой в профессиональных приложениях, для которых ноутбуки MacBook Pro и предназначены.