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128 ядер, DDR5, PCIe 5 и 5-нанометровый техпроцесс. Alibaba представила передовые процессоры
09:17 19.10.2021 |
Компания Alibaba сегодня представила процессоры Etian 710 собственной разработки. Новинки не узкоспециализированы - они предназначены для выполнения различных задач. Однако в свободную продажу не поступят: Etian 710 - разработка в первую очередь для себя и своих центров обработки данных.
Alibaba называет Etian 710 самыми мощными серверными процессорами на архитектуре Arm. Их производительность превосходит «отраслевой эталон» на 20%, а энергоэффективность выше на 50%. CPU производятся по техпроцессу 5 нм, имеют 128 ядер частотой 3,2 ГГц, поддерживают восемь каналов памяти DDR5 и 96 линий интерфейса PCIe 5.0. Также поддерживается набор инструкций Arm V9.
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