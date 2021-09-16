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Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13
09:21 16.09.2021 |
После каждой пресс-конференции Apple, посвящённой анонсу нового поколения iPhone, без ответа остаётся вопрос о количестве оперативной памяти в новых смартфонах. Ходили слухи о том, что в некоторых моделях серии iPhone 13 будет 8 ГБ ОЗУ. Теперь же опубликованы подробности на этот счёт.
Согласно информации из бета-версии программного обеспечения Xcode 13, старшие смартфоны, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сохранили по 6 ГБ оперативной памяти, а iPhone 13 и iPhone 13 mini досталось 4 ГБ ОЗУ. То есть по сравнению с прошлогодней серий никаких изменений не произошло.
Стоит отметить, что Apple проявляет сдержанность во всех аспектах, когда речь заходит об улучшениях аппаратных характеристик своих смартфонов. В лагере Android, напротив, 4 ГБ памяти уже устанавливают в самые дешёвые смартфоны, средних класс имеет 6-8 ГБ ОЗУ, а в топовых моделях используется до 12-16 ГБ оперативной памяти.
Как мы уже сообщали, объем оперативной памяти нового планшета iPad mini увеличился до 4 ГБ, тогда как у iPad mini предыдущего поколения было 3 ГБ памяти. При этом объём ОЗУ iPad девятого поколения не изменился и составляет 3 ГБ.
Возможно, ситуация изменится в iPhone 14, но об этом мы узнаем только через год.
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