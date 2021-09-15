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Apple представила Apple Watch Series 7
08:43 15.09.2021 |
Анонс Apple оказался богатым на новинки: компания не только представила новую версию недорогого планшета iPad (iPad 9 поколения) и iPhone 13, но и умные часы Watch Series 7. Глава Apple Тим Кук охарактеризовал новинку просто: «это лучшие умные часы в мире».
«Лучшие умные часы в мире» получили новый дисплей - он на 20% больше, чем у Watch Series 6, и на 70% ярче. Рамки экрана стали тоньше, и теперь на нем умещается на 50% больше текста, чем раньше: отвечать на сообщения при помощи часов стало удобнее. Вместе с новым дисплеем Watch Series 7 получили и массу новых тем оформления.
Дизайн несколько освеженный, с закругленным углами. Apple называет Watch Series 7 своими самыми прочными часами: они защищены от пыли в соответствии со степенью IP6X и от воды (маркировка WR 50, это значит, что часы выдерживают нерегулярные погружения в воду).
Apple Watch Series 7 совместимы с ремешками для Apple Watch Series 6, но компания постаралась представить и большое количество новых ремешков. А еще часы поддерживают быструю зарядку - они заряжаются на 33% быстрее Watch Series 6 (от 0 до 80% за 45 минут). Для зарядки используется кабель USB-C. Apple Watch Series 7 поддерживают определение ЧСС и уровня оксигенации крови, могут снимать ЭКГ. Появилось несколько новых спортивных режимов.
Точная дата старта продаж Watch Series 7 не указана - Apple просто сказала, что купить новинку можно будет осенью. Цены в США стартуют с отметки 380 долларов.
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