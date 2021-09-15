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Apple представила новый iPad за 330 долларов
08:12 15.09.2021 |
Компания Apple представила в США новый iPad (iPad 9 поколения). Новинка оценена в 330 долларов за версию с 64 ГБ памяти, а для образовательных учреждений устройство еще дешевле - 300 долларов.
iPad 9 получил более мощную однокристальную платформу A13 Bionic, она на 20% быстрее по части CPU, GPU и NPU предыдущей A12 Bionic. Благодаря новой Soc iPad в 6 раз быстрее «самого популярного Android-планшета».
сновная камера iPad получила улучшенную систему автоматической фокусировки и лучше снимает в условиях слабого освещения. Фронтальная камера новая - с 12-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 122°. Дисплей тоже стал лучше, он поддерживает технологию автоматической подстройки цветовой температуры True Tone.
Новый iPad работает под управлением iPadOS 15, совместим с Apple Pencil первого поколения и наделен гигабитным адаптером LTE. Новинка уже доступна для заказа в США, а в продажу поступит со следующей недели.
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