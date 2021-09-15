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Apple представила четыре новые модели iPhone 13
08:01 15.09.2021 |
iPhone 13 Pro получил экран диагональю 6,1 дюйма, при этом iPhone 13 Pro Max получил 6,7-дюймовый экран. Max. Эти смартфоны будут впервые доступны в новом голубом цвете, в также впервые получат дисплеи ProMotion в линейке iPhone с частотой обновления изображения до 120 Гц. Точнее, она сможет меняться от 10 до 120 Гц. При этом технологии Always on Display не будет, вероятно, в целях экономии энергии.
Оба стали немного толще по сравнению с предыдущим поколением. Причина в том, что они получили долгожданное улучшение в форме аккумуляторных батарей большего размера (3095 и 4352 мА•ч соответственно). Apple заявляет, что iPhone 13 Pro обеспечивает на 1,5 часа больше времени автономной работы, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max. Вырез для системы фронтальных камер уменьшился в размерах на 20%.
Смартфоны построены на базе однокристальной системы Apple A15 Bionic, которая установлена в iPhone 13 и iPhone 13 mini. Модуль камеры на задней панели стал больше, при этом телефоны оснащены новыми профессиональными функциями камеры.
Apple заявляет, что в iPhone 13 Pro и Pro Max реализовано «самое большое усовершенствование камеры за всю историю». Они получили 77-мм телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера работает на 92% эффективнее при слабом освещении, диафрагма составляет F/1,8, есть автофокус и 6-элементный объектив.
Широкоугольная камера получила диафрагму F/1,5, она снимает в 2,2 раза лучше при слабом освещении. Ночной режим доступен для всех трех объективов, кроме того, добавлены новые функции макросъемки. На iPhone 13 и iPhone 13 Pro появились новые «Фотографические стили».
iPhone 13 Pro имеет кинематографический режим для видео с размытием фона, который по принципу похож на портретный режим, но для видео. Другие функции включают отслеживание фокуса и возможность регулировки фокуса после записи. Есть макросъемка замедленного видео на сверхширокоугольную камеру. Видео ProRes появится на iPhone 13 Pro в конце этого года. iPhone 13 Pro и Pro Max оснащены двумя динамиками, включая нижний и встроенный в разговорный динамик. Разъёма 3,5 мм нет, но его никто и не ждал.
Стоимость iPhone 13 Pro начинается от 999 долларов, а iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов. Доступные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
Эти премиальные iPhone поставляются без зарядного устройства в коробке, только с кабелем. Так что новым пользователям придется отдельно покупать зарядное устройство. Все четыре новых iPhone также поддерживают беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 15 Вт.
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