Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением

Во время судебного разбирательства между Apple и Epic Games старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) утверждал, что жёсткий контроль над App Store необходим для обеспечения безопасности пользовательских iPhone. Похоже, что рассматривавшая дело судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) не поверила этому, написав в решении, что Федериги, возможно, «преувеличил истину для аргументации».

Во время своего выступления Федериги высказал серьёзные сомнения в том, что Apple сможет защитить iPhone без системы App Review, которая используется для проверки приложений и выступает в качестве своеобразного шлюза, отсекающего вредоносное программное обеспечение. Он также отметил, что безопасность macOS в принципе находится в плохом состоянии. Однако судья Роджерс посчитала, что Федериги не привёл достаточных доказательств этого.

«Хотя мнение господина Федериги о вредоносном ПО для Mac может показаться правдоподобным, оно впервые было озвучено в ходе этого судебного разбирательства, что наводит на мысль о преувеличении истины ради аргументации. Во время дачи показаний он заявил, что у него нет данных о количестве вредоносных программ в нотариально заверенных приложениях для Mac по сравнению с приложениями для iOS. На суде он признал, что у Apple есть инструменты сбора данных о вредоносном ПО только для Mac, но не для iOS, что ставит вопрос о том, откуда ему известны относительные показатели. До этого иска Apple последовательно преподносила Mac как безопасный и защищённый от вредоносного ПО продукт. Таким образом, суд считает показания господина Федериги по данному вопросу малозначимыми», - говорится в судебном постановлении.

По мнению судьи, Apple могла бы внедрить систему, аналогичную той, что используется для проверки ПО в Mac, для iOS с сохранением большей части используемых в настоящее время инструментов безопасности. Суд также посчитал убедительным тот факт, что проверка приложений может выполняться независимо от их распространения. Господин Федериги подтвердил, что после проверки какого-либо приложения Apple может вернуть его разработчику для распространения напрямую или через сторонние магазины. Таким образом, даже несмотря на относительное снижение безопасности при неограниченном распространении, альтернативные модели могут быть работоспособны для достижения тех же целей.

Несмотря на это, судья Роджерс не призвала Apple разрешить использование сторонних магазинов приложений на iPhone. Вместо этого Apple больше не сможет запрещать разработчикам приложений размещать ссылки на сторонние платёжные системы в своих продуктах.