Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках

На этой неделе авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что пользователи iPhone 13 при отсутствии сотовых сетей смогут звонить и отправлять/получать сообщения через низкоорбитальные спутники связи. Позднее аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал больше об этой функции и её реализации. Теперь же он сообщил, что поддержка функции отправки экстренных сообщений через спутниковую связь будет доступна владельцам iPhone 13 только в некоторых регионах.

«Функция вызова экстренной помощи будет работать только в зонах без покрытия сотовой связи и только на некоторых рынках. Apple планирует развернуть собственную спутниковую сеть для передачи данных на устройства, но реализация этого плана, вероятно, займёт годы», - приводит источник слова Марка Гурмана.

В сообщении также отмечается, что Apple не позволит пользователям iPhone совершать звонки при отсутствии покрытия сотовых сетей. «Некоторые спрашивали меня, означает ли появление новых функций, что iPhone можно будет использовать как спутниковый телефон и иметь возможность совершать звонки в любой точке мира без покрытия сотовой сети. Ответом на этот вопрос будет нет. Этого не произойдёт ни сейчас, ни в следующем году, ни в ближайшем будущем», - считает аналитик Bloomberg.

По данным Bloomberg, в настоящее время Apple работает над реализацией функции, позволяющей отправлять короткие сообщения для вызова экстренной помощи и передачи сигналов бедствия в кризисных ситуациях, когда отсутствует доступ к сотовой связи. По всей видимости, Apple интегрирует функцию отправки экстренных сообщений через спутниковую связь в приложении «Сообщения». Для подключения к спутнику потребуется, чтобы пользователь находился на открытой местности, а время получения сигнала может занимать до одной минуты.

Ожидается, что Apple официально представит iPhone 13 в это месяце. Будет ли реализована поддержка отправки сообщений с использованием спутниковой связи в новых смартфонах компании на момент их запуска, пока неизвестно.