Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса

Компания Google заплатит корпорации Apple 15 миллиардов долларов за то, чтобы её поисковая система была установлена в браузере Safari по умолчанию.

Аналитик ресурса Bernstein Research Тони Сакконаги сообщил, что компания Google заплатит Apple 15 миллиардов долларов, чтобы их поисковая система осталась по умолчанию в браузере Safari. По словам специалиста, заявление сделано после изучения доступной документации компании и их финансовых отчётов.

Cегодня Google является в Safari поисковиком по умолчанию, и в прошлом году компания заплатила за это $10 миллиардов. Более того, по данным эксперта, в следующем году Google заплатит уже 18 миллиардов, а через год - 20.

Тони Сакконаги уверен, что Google сделает всё возможное, чтобы опередить Microsoft в тендере. При этом существуют два риска: возможные санкции со стороны антимонопольных регуляторов, которым подобные сделки не всегда по душе, и конечно, вероятность того, что в Google решат, что игра не стоит свеч и откажутся платить в дальнейшем.