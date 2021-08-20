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Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом
08:32 20.08.2021 |
В ходе мероприятия Tesla AI Day Илон Маск (Elon Musk) представил новый продукт Tesla - им стал человекоподобный робот Tesla Bot.
По словам Маска, Tesla Bot будет дружелюбным, а также достаточно медленным и слабым, последнее - страховка на случай робобунта, который так любят описывать фантасты в своих книгах. Tesla Bot получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как и автопилот для электромобилей компании. Предназначение Tesla Bot - выполнение различных рутинных, а иногда и сопряженных с определенным риском задач, при этом робот будет перемещаться по нашему миру без необходимости получать пошаговые инструкции.
Tesla Bot будет выполнять простые команды, например: «Пожалуйста, возьмите этот болт и прикрепите его к машине этим гаечным ключом». Он также сможет покупать продукты для своих хозяев и выполнять разные работы по дому. То, как будет выглядеть Tesla Bot, показано на картинке выше. По словам Маска, высота робота составит 172 см, масса - чуть больше 55 килограммов. Корпус будет изготовлен из легких материалов, а на лице - экран для отображения полезной информации.
Робот сможет перемещаться со скоростью 8 километров в час и будет способен переносить грузы массой до 20 кг. Глава Tesla пообещал, что прототип Tesla Bot появится в следующем году.
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