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SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
23:29 09.08.2021 |
Компания SpaceX решила купить стартап Swarm Technologies, занимающийся развёртыванием сети компактных спутников, которые используются для работы Интернета вещей, сообщает издание CNBC. C огласно заявлению, поданному 6 августа в Федеральную комиссию по связи (FCC), Swarm, у которой на орбите находится 120 крошечных спутников SpaceBEE, 16 июля достигла соглашения с SpaceX о слиянии.
В заявлении Swarm говорится, что стартап станет «прямой дочерней компанией SpaceX после завершения предполагаемой сделки». Финансовая сторона соглашения не разглашается. По данным Pitchbook, во время последнего раунда финансирования в январе 2019 года Swarm была оценена в $85 млн.
Подобная сделка для SpaceX весьма нетипична, поскольку компания привыкла самостоятельно проектировать и создавать системы, отмечает CNBC. Однако получение лицензий FCC может быть трудоёмким процессом, требующим много времени, а Swarm, согласно сделке, передаст контроль над своими лицензиями на спутники и наземные станции.
«Услуги Swarm выиграют от большей капитализации и доступа к ресурсам SpaceX, а также от синергии, связанной с приобретением поставщиком услуг по проектированию, производству и запуску спутников», - говорится в заявке.
Как именно SpaceX планирует использовать активы Swarm пока неизвестно, поскольку спутники Starlink работают иначе, чем SpaceBEE, отмечает издание.
Swarm, основанная в 2016 году и располагающая штаб-квартирой в Маунтин-Вью (Калифорния), развёртывает свою группировку из 150 спутников. По её словам, спутники SpaceBEE являются «самыми маленькими коммерчески действующими спутниками в космосе» - их размеры составляют всего 11 × 11 × 2,8 см. Компания предлагает широкий спектр услуг в сфере Интернета вещей (IoT), включая сервисы для сельского хозяйства, мореплавания и транспорта, энергетики и охраны окружающей среды.
Спутники Swarm взаимодействуют с антеннами на Земле с помощью модулей Swarm Tile, в которые можно встраивать плату для подключения устройств Интернета вещей к глобальной сети связи.
Стоимость Swarm Tile составляет $119, а более крупный отдельный Eval Kit оценивается $499, при этом компания взимает ежемесячную абонентскую плату в размере $5 за использование её сети.
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